Наталья Евдокимова заявила, что у каждого жителя есть право на голос

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Наталья Евдокимова посетила Леноблизбирком с рабочим визитом.

Глава избиркома региона Михаил Лебединский сообщил, что в этом году ожидается активное участие избирателей. Будет обеспечена возможность проголосовать в самых удаленных районах и на островах. Кроме того, помещения оборудуют всем необходимым для голосования, по районам будут курсировать специальные автобусы с переносными избирательными ящиками.

Наталья Евдокимова оценила, что голосование будет бесконтактным, что позволит соблюдать все необходимые санитарные нормы и меры предосторожности. И добавила, что каждый житель Ленобласти обладает правом выбора и правом на голос.