Большинство россиян поддержали идею о выходных после вакцинации от COVID-19

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России предложили ввести три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19.
Более половины — 59% — россиян поддержали эту идею, следует из данных опроса сервиса SuperJob. Они считают, что какое-то время после вакцинации человек может быть заразен.
Против дополнительных выходных после прививки высказались 11% опрошенных. Они называют эту идею «уловкой», чтобы «уколоть как можно больше населения».
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