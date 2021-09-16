Большинство россиян поддержали идею о выходных после вакцинации от COVID-19

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России предложили ввести три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19.

Более половины — 59% — россиян поддержали эту идею, следует из данных опроса сервиса SuperJob. Они считают, что какое-то время после вакцинации человек может быть заразен.

Против дополнительных выходных после прививки высказались 11% опрошенных. Они называют эту идею «уловкой», чтобы «уколоть как можно больше населения».