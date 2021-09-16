Большинство россиян поддержали идею о выходных после вакцинации от COVID-19

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Ранее ivbg.ru сообщал, что в России предложили ввести три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19.

Более половины — 59% — россиян поддержали эту идею, следует из данных опроса сервиса SuperJob.  Они считают, что какое-то время после вакцинации человек может быть заразен.

Против дополнительных выходных после прививки высказались 11% опрошенных. Они называют эту идею «уловкой», чтобы «уколоть как можно больше населения».

Вам будет интересно
Большинство россиян поддержали идею о выходных после вакцинации от COVID-19 опрос, выходные, вакцинация, вакцина, COVID-19
В Финляндии вакцину от коронавируса испытают на детях от шести месяцев
В Финляндии набирают детей от шести месяцев до 12 лет для тестирования вакцины от коронавируса. Проект разработан и спонсируется компанией...
13.09.2021 245
Автор