РБК: Министерство финансов подготовило варианты повышения налога на прибыль

В Министерстве финансов готовится предложение повысить налог на прибыль для компаний, за пять лет потративших больше средств на выплату дивидендов, чем на инвестиции.

Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники, налог предлагается повысить на 5-10 процентных пунктов, то есть до 25-30 процентов.

При этом в документах не уточняется, каких отраслей могут коснуться предлагаемые изменения.

В марте Владимир Путин выступил с призывом к собственникам крупных российских компаний инвестировать большую часть средств внутри страны.