«Отдал бы все, чтобы повернуть время вспять»: Олег Соколов попросил прощения у родителей убитой им Анастасии Ещенко

Экс-доцент СПбГУ, историк Олег Соколов, признанный виновным в убийстве аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко, во время заседания суда заявил, что «хотел был повернуть время вспять».

«Мне очень жаль, что все это произошло. Я прошу прощения у родителей Анастасии. Я отдал бы все ради того, чтобы повернуть время вспять, ради того, чтобы этой трагедии не случилось. Надеюсь на справедливый суд», – рассказал Олег Соколов

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По мнению Соколова, вынесенные ему судом приговор является несправедливым и суровым.

Редакция ivbg.ru напоминает: суд признал Олега Соколова виновным по двум статьям. За убийство его приговорили к 12 годам лишения свободы, за хранение оружия – к году. В итоге ему назначили 12,5 года в колонии строгого режима. Олег Соколов частично признал вину, заявив, что совершил убийство ненамеренно.