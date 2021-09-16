В Петербурге таможенники изъяли более 2 тысяч бутылок «элитного» алкоголя

Крупная партия контрафактного алкоголя известных брендов была обнаружена на одном из складов Петербурга. Теперь владельцам «элитных» горячительных напитков может грозить уголовные дела.

Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление Фото: Северо-Западное таможенное управление

Об этом в четверг, 16 сентября, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Всего на территорию России удалось перевезти порядка 2,2 тысяч немаркированных бутылок алкоголя крупных брендов. Товар оказался не маркирован федеральными специальными марками Российской Федерации, а, значит, запрещен к обороту на внутреннем рынке страны.

Ориентировочная стоимость партии превышает 6 млн рублей, отметили в ведомстве. На данный момент весь товар изъят, а также решается вопрос о возбуждении уголовных дел.