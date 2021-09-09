Через таможню в Петербурге пытались провезти 1 кг наркотиков

Злоумышленники хотели испытать удачу и транспортировать через таможенный пост килограмм запрещенного вещества, однако их постигла неудача. Теперь курьерам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом в четверг, 9 сентября пишет пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

В ходе оперативных мероприятий у ныне задержанных изъяли более одного килограмма сильнодействующего вещества прегабалин, который является производным при изготовлении другого наркотика. Данный препарат опасен тем, что быстро приводит к инвалидизации наркозависимого и преждевременной смерти.

Изъятое вещество поступало на территорию России из Китая через. Затем распространялись наркопотребителям и мелким дилерам посредством интернет-магазинов, почтовых сервисов и путем закладок.

Как выяснилось позже, преступная группа давно промышляет незаконным оборотом наркотиков. Организатором этой схемы и владелицей интернет-магазина является жительница Санкт-Петербурга. Также сообщается, что участники контрабанды веществ ранее были неоднократно судимы за похожие преступления.

«Северо-Западной оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. В отношении задержанных граждан решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста», — приводится в сообщении таможни.