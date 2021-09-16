На 15 сентября в Ленобласти в качестве самозанятых зарегистрировались уже 37 000 человек.

Такой стремительный рост связан с широкой линейкой государственной поддержки в Ленинградской области, которая предусмотрена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», о чём граждане всё больше узнают в связи с активной работой областного Фонда.

Только за 8 месяцев работы Фонда самозанятым было предоставлено 1 644 услуги. Среди них консультационной поддержкой воспользовались более тысячи раз, 373 жителя Ленобласти, зарегистрированных в качестве самозанятых, стали участниками обучающих семинаров.

В Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области самозанятые — и те, кто ещё только собирается ими стать, — могут любое время суток задать вопрос чат-боту о том, на какие меры государственной поддержки они могут рассчитывать.

Самозанятые все чаще интересуются информацией о льготных государственных кредитах, которыми они могут воспользоваться для развития своей деятельности: для них созданы условия поддержки на беспрецедентно выгодных условиях.

Так, в Фонде они могут получить заем в размере от 50 до 500 тысяч рублей по ставке не выше 5% годовых. При этом в Ленобласти есть целый ряд категорий самозанятых, которые могут получить государственный микрокредит по ещё более льготной ставке.

Также большой популярностью пользуется и новая услуга Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области — «Портфель самозанятого». В пакет бесплатных услуг входит то, в чём самозанятые обычно больше всего нуждаются: консультация юриста, профессиональные рекомендации по продвижению услуг в социальных сетях, профессиональная фотосъемка и даже дизайн полиграфии.

Подробную информацию о возможности льготного государственного кредитования самозанятых, обучающих программах и других услугах Фонда можно узнать на сайте 813.ru.