Более 4 тысяч петербуржцев лежат в стационарах с коронавирусом

В стационарах Северной столицы с диагностированным Covid-19 и пневмонией находятся 4 033 человек. Из них 153 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких.

При этом, согласно данным пресс-службы Смольного, число свободных коек в больницах Петербурга составляет 5 163 единиц. В реанимацию с осложнениями коронавируса попали 419 человек, подключение к ИВЛ потребовалось 153 пациентам.

Тем временем, в Ленобласти за последние сутки выявили 190 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 66 084 человек, выздоровели — 50 749.