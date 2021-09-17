В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 17 сентября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
- подъезд №2 к г. Выборг км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- ТР км 63 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин;
- км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0-37, ТрР км 40, 51, 56, 63, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 25-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 80-100 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, заливка трещин а/б покрытий;
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 74-69 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
- км 43 ограничение скорости движения на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 14-16 (Тосно) ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.