В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 17 сентября ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

А-181 «Скандинавия»:

  • подъезд №1 к г. Выборг км 4-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
  • подъезд №2 к г. Выборг км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
  • ТР км 63 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
  • км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин;
  • км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
  • км 0-37, ТрР км 40, 51, 56, 63, 70, 72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ от пыли и грязи;
  • км 52 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 25-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
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А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 80-100 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 16:00, заливка трещин а/б покрытий;
  • км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 74-69 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
  • км 43 ограничение скорости движения на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 14-16 (Тосно) ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, промазка открытых швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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