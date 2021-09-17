Торговые сети сообщили о планах повысить цены на куриное мясо и яйца

Поставщики собираются поднять цены на куриное мясо и яйца. Представители торговых сетей направили в Минпромторг соответствующее предупреждение.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники, данный вопрос обсуждали недавно на совещании в ведомстве. Факт роста цен на некоторые продукты из мяса птицы подтвердил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

В частности, по его словам, в европейской части страны оптовая цена куриное филе в ходе электронных торгов показала годовой рекорд в 250–260 рублей за килограмм. Аналогичная ситуация и тушкой бройлера, которая составила 140–150 рублей.

Похожие данные предоставили и эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. По их словам, цена тушки в ЦФО составила 153 рублей за килограмм, а филе подорожало более чем 250 рублей за килограмм.