В Янино-1 по Голландской улице запустили автомобильное движение

В ночь с 16 на 17 сентября в Янино-1 Всеволожского района Ленобласти открылось автомобильное движение по Голландской улице.

Проезжая часть была увеличена с семи до 11 метров. На улице появились три полосы для движения, а также локальная ливневая канализация. С обеих сторон расположились тротуары шириной до 2,5 метров.

Ремонт Голландской улицы продолжится: сейчас выполнено только 70% работы. Работы планируется завершить к концу октября.

«Благодарим жителей Янино-1 за понимание и терпение: дорожный ремонт всегда вызывает транспортные сложности. Дирекция КРТ делает все возможное, чтобы как можно быстрее закончить расширение улицы и сделать новую дорогу качественно», — сообщили в дирекции КРТ Ленобласти.