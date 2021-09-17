Нона Гаприндашвили, советская шахматистка, подала иск против стримингового сервиса Netflix на пять миллионов долларов.
Нона Гаприндашвили подала в суд на создателей известного сериала Ход королевы (другое название Королевский гамбит) и требует от компании Netflix пять миллионов долларов.
Причина иска шахматистки в том, что в сюжете есть серия, где события происходят в 1968 году. В ней упоминается, что мужчины не были соперниками Гаприндашвили, притом что на тот момент она сыграла уже с 59 представителями противоположного пола, из них с 28 она состязалась в одновременной игре (когда один шахматист выступает против нескольких – прим. ред).
Отмечается, что представитель сервиса выразил от лица Netflix уважение известной шахматистке, однако компания считает данную претензию безосновательной и собирается отстаивать свою позицию в суде.
Сериал Ход королевы от Netflix стал одним из самых популярных среди телезрителей – за первый месяц после выхода его посмотрели 62 миллиона раз. Сюжет повествует о сироте, у которой обнаружились феноменальные способности к игре в шахматы.