Нона Гаприндашвили, советская шахматистка, подала иск против стримингового сервиса Netflix на пять миллионов долларов.

Нона Гаприндашвили подала в суд на создателей известного сериала Ход королевы (другое название Королевский гамбит) и требует от компании Netflix пять миллионов долларов.

Причина иска шахматистки в том, что в сюжете есть серия, где события происходят в 1968 году. В ней упоминается, что мужчины не были соперниками Гаприндашвили, притом что на тот момент она сыграла уже с 59 представителями противоположного пола, из них с 28 она состязалась в одновременной игре (когда один шахматист выступает против нескольких – прим. ред).

– Netflix наглым образом и сознательно лгал <…> с дешевой и циничной целью раздуть драму, создав впечатление, будто его вымышленный герой сумел сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, – высказали точку зрения юристы Гаприндашвили.

Отмечается, что представитель сервиса выразил от лица Netflix уважение известной шахматистке, однако компания считает данную претензию безосновательной и собирается отстаивать свою позицию в суде.

Вам будет интересно Российский суд оштрафовал Facebook на 21 млн рублей Суд оштрафовал Facebook еще на 21 миллион рублей за неудаление запрещенного в России контента, сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы. Протоколы... 14.09.2021 157

Сериал Ход королевы от Netflix стал одним из самых популярных среди телезрителей – за первый месяц после выхода его посмотрели 62 миллиона раз. Сюжет повествует о сироте, у которой обнаружились феноменальные способности к игре в шахматы.