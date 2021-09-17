В Отрадном мужчина получил серьезные ожоги после квартирного пожара

Автор: Анастасия Щербакова
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В городе Отрадное в результате возгорания в жилом помещении пострадал мужчина. Для устранения ЧП потребовались силы 8 человек.

Об этом вечером, 17 сентября сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти. Сообщение о пожаре на Вокзальной улице в Отрадном поступило около 17:30. Как выяснилось позже, горела обстановка квартиры на площади 7 квадратных метров.

На месте происшествия работала смена 131-й пожарной части – 8 человек и 2 единицы техники. По данным правоохранителей, пожарные помогли выбраться из огня 41-летнему жильцу квартиры. С ожогами его  госпитализировали в больницу в Шлиссельбург.

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17.09.2021 35
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