В Отрадном мужчина получил серьезные ожоги после квартирного пожара

В городе Отрадное в результате возгорания в жилом помещении пострадал мужчина. Для устранения ЧП потребовались силы 8 человек.

Об этом вечером, 17 сентября сообщает 47news со ссылкой на ГУ МЧС по Ленобласти. Сообщение о пожаре на Вокзальной улице в Отрадном поступило около 17:30. Как выяснилось позже, горела обстановка квартиры на площади 7 квадратных метров.

На месте происшествия работала смена 131-й пожарной части – 8 человек и 2 единицы техники. По данным правоохранителей, пожарные помогли выбраться из огня 41-летнему жильцу квартиры. С ожогами его госпитализировали в больницу в Шлиссельбург.