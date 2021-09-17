В Тосненском районе СК предъявил обвинение в повреждении воинских захоронений

Директору компании «ЭврикаЛ» вменили кощунство по отношению к погибшим.

СКР Ленобласти предъявил обвинение гендиректору «ЭврикаЛ» Юрию Мацко в повреждении захоронений времен Великой Отечественной войны. Следствие считает, что он знал – на принадлежащей фирме земле есть утерянные останки погибших. При этом он отдал указание снять слой земли, в котором находятся останки.

Инцидент произошел у посёлка Тельмана Тосненского района. С марта по июнь этого года землю с костями снимали с помощью тяжелой строительной техники. Сейчас Мацко находится под домашним арестом. Для Ленобласти это первое уголовное дело по этой статье.