В Тосненском районе СК предъявил обвинение в повреждении воинских захоронений

Директору компании «ЭврикаЛ» вменили кощунство по отношению к погибшим.
СКР Ленобласти предъявил обвинение гендиректору «ЭврикаЛ» Юрию Мацко в повреждении захоронений времен Великой Отечественной войны. Следствие считает, что он знал – на принадлежащей фирме земле есть утерянные останки погибших. При этом он отдал указание снять слой земли, в котором находятся останки.
Инцидент произошел у посёлка Тельмана Тосненского района. С марта по июнь этого года землю с костями снимали с помощью тяжелой строительной техники. Сейчас Мацко находится под домашним арестом. Для Ленобласти это первое уголовное дело по этой статье.
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