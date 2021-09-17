Свой гражданский долг уже исполнили свыше 190 тысяч местных жителей.
Леноблизбирком сообщил, сколько жителей Ленинградской области пришли оставить свой голос в первый день выборов депутатов восьмого созыва Госдумы. В пятницу, 17 сентября, явка составила 14,1 % — то есть, 190 165 человек.
Избирательные участки работали с восьми утра до восьми вечера. Завтра они будут работать по такому же графику. Последний день голосования – воскресенье, 19 сентября.
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17.09.2021 32