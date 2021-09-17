Первый день голосования в Ленобласти завершился вовремя

Избирательные участки закрылись ровно в 20:00.

В Ленобласти завершился первый день голосования. Как сообщает Леноблизбирком, ровно в восемь вечера закрылись избирательные участки. Выборы 17 сентября прошли в штатном режиме. Существенные нарушения не выявлены.

Более двух тысяч наблюдателей следили за ходом голосования. Среди них были и международные. Например, в Тосно на четырех участках избиратели из других стран оценили уровень организации весьма высокор.

Выборы депутатов восьмого созыва Госдумы и депутатов седьмого созыва областного Законодательного собрания пройдут три дня — с 17 по 19 сентября.