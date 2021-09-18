Филипп Киркоров сыграет Жар-птицу в фильме «Последний богатырь»

Популярный российский певец Филипп Киркоров сыграет роль Жар-птицы в фильме режиссера Дмитрия Дьяченко «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Он не раз говорил о том, что хотел бы больше принимать участие в съемках кино. Может быть, как раз, поэтому Киркоров становится часто героем клипов молодых дарований, а также снимается в российских мюзиклах.

Не так давно он сообщил своим поклонникам в Instagram, что будет играть в третьей части сказки о приключениях Ивана «Последний богатырь».

Филипп отметил, что будет играть необычную роль Жар-птицы – диковинной, яркой, волшебной. Он добавил, что получил удовольствие от съемочного процесса.

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Киркоров подчеркнул, что русская сказка с ее необычными персонажами, такими как Баба-Яга, Леший, Водяной и другими намного больше понравится людям, чем надоевшие супергерои Голливуда. Также певец выразил слова благодарности продюсерам проекта, которые пригласили его участвовать в съемках.