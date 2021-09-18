В Гатчинском районе несколько дней ищут ушедшую в лес пенсионерку

Автор: Александр Селиванов
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О ее местонахождении нет никакой информации с 11 сентября.

Ростом пропавшая 150 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. Женщина ушла в лес в районе СНТ Леноблстрой и пропала.

Ранее волонтеры ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги прошедшего месяца. Всего в июне поступило 346 сообщений о пропавших людях – почти на 100 заявок больше, чем за аналогичных период прошлого года.

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18.09.2021 41
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