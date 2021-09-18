Безопасность превыше всего: на выборах в Ленобласти следят за безопасностью голосующих

Автор: Александр Селиванов
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Безопасность на выборах — под контролем полиции, Росгвардии, пожарных и добровольцев.

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Источник: lenobl.ru

По информации администрации региона, за соблюдением все возможных правил на выборах в Ленобласти следят одновременно несколько ведомств.

Так, общественный порядок на участках и вблизи них, безопасность избирателей обеспечивают полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, областные спасатели, пожарные и добровольцы.

Также сотрудникам ведомств помогают около 500 народных дружинников.

Стоит отметить, что выборы депутатов Государственной думы России восьмого созыва, а также Законодательного собрания региона седьмого созыва в Ленинградской области в этом году длятся три дня.

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17.09.2021 72
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