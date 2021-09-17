Политолог объяснил повышенный интерес к выборам в Ленинградской области

В первый день избирателей было гораздо больше, чем при предыдущих голосованиях.

Политолог Марат Баширов заметил, что в первый день выборов депутатов восьмого созыва Госдумы и депутатов седьмого созыва областного Законодательного собрания проголосовало гораздо больше избирателей, чем в предыдущие года. По его мнению, на это есть две причины.

В эфире ЛенТВ24 эксперт заявил, что голосованием заинтересовалась больше людей после поправок в конституцию. Также многих привлекла возможность оставить свой голос онлайн. Именно так поступил Владимир Путин, который находится на самоизоляции.

«Сегодня первый день выборов депутатов Государственной думы Российской Федерации и Законодательного собрания Ленинградской области. Показали почетному гостю работу избирательных участков и нашу набережную», — написал Юрий Намлиев.

Политолог отметил, что онлайн-голосование удобно для многих граждан. У людей появилась возможность участвовать в выборах, не выходя из дома и не отрываясь от своих дел.