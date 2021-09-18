Лужане на выборах голосуют семьями

Автор: Александр Селиванов
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Дети с радостью приходят на избирательные участки с родителями и помогают им сделать свой выбор.

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Ист очник: online47.ru

С 17 по 19 сентября проходя выборы в Госдуму и Законодательное собрание Ленинградской области, пишут 47 Онлайн.

Во второй день голосования ленинградцы продолжают приходить на избирательные участки семьями. Детям поход с родителями на УИКи дарит новые впечатления.

Например, в Лужском районе на избирательных участках ребята помогают мама и папам опускать бюллетени в урны для голосования и даже аплодируют.

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18.09.2021 49
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