Лужане на выборах голосуют семьями

Дети с радостью приходят на избирательные участки с родителями и помогают им сделать свой выбор.

С 17 по 19 сентября проходя выборы в Госдуму и Законодательное собрание Ленинградской области, пишут 47 Онлайн.

Во второй день голосования ленинградцы продолжают приходить на избирательные участки семьями. Детям поход с родителями на УИКи дарит новые впечатления.

Например, в Лужском районе на избирательных участках ребята помогают мама и папам опускать бюллетени в урны для голосования и даже аплодируют.