Леноблизбирком не выявил серьезных нарушений на УИКах №225 и №146

Областная избирательная комиссия продолжает вести рубрику Слухи и беззубые старухи и отвечать на все поступающие сообщения с избирательных участков.

С 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму России и Законодательное собрание Ленинградской области. Выборы проходят спокойно и без явных нарушений, но сообщения от наблюдателей все равно поступают, пишут Онлайн 47.

В связи с этим, Леноблизбирком продолжает проверять сообщения, которые приходят с избирательных участков.

Так, поступило сообщение, что на УИКе №225:

— На 7:30 на 1 этаже ожидали 2 ЧПСГ и 1 член комиссии с правом решающего голоса. Со второго этажа, где сейфы, вышли председатель и зампредседателя. Когда я, ЧПСГ, подошёл к сейфам в 7:43, пломб уже не было. Сейф был открыт до прихода наблюдателей, членов комиссии и секретаря. Открыли возможно председатель и зампредседателя. 2. Бюллетени выдали без расписки. 3. Всем членам комиссии не предъявляли переносные ящики и резервный ящик.

В областной Избирательной комиссии после проверки отметили:

— Так как участок должен быть готов к 7.30 председатель и зам, и 2 члена комиссия открыли сейф, для подготовки бюллетеней нужных документов для выдачи членам под расписку, так Овчаренко пришёл в 7.43 данного мероприятия он не увидел, запроса на ведомость выдачи бюллетеней от него не поступало, наблюдатели допускаются на участок в 8.00. Опечатанные переносные ящики уик 225, на данный момент заявок на голосование вне помещения не поступало.

Еще один инцидент якобы произошел в Новом Девяткино на УИКе №146, где в одном сейфе заметили хранение сейф-пакетов и бюллетеней.

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В Леноблизбиркоме проверили эту информацию и подтвердили, что второй сейф сломался и уже везут ему замену. В настоящий момент его доставили на избирательный участок.