Леноблизбирком не выявил серьезных нарушений на УИКах №225 и №146

Областная избирательная комиссия продолжает вести рубрику Слухи и беззубые старухи и отвечать на все поступающие сообщения с избирательных участков.
С 17 по 19 сентября проходят выборы в Госдуму России и Законодательное собрание Ленинградской области. Выборы проходят спокойно и без явных нарушений, но сообщения от наблюдателей все равно поступают, пишут Онлайн 47.
В связи с этим, Леноблизбирком продолжает проверять сообщения, которые приходят с избирательных участков.
Так, поступило сообщение, что на УИКе №225:
В областной Избирательной комиссии после проверки отметили:
Еще один инцидент якобы произошел в Новом Девяткино на УИКе №146, где в одном сейфе заметили хранение сейф-пакетов и бюллетеней.
В Леноблизбиркоме проверили эту информацию и подтвердили, что второй сейф сломался и уже везут ему замену. В настоящий момент его доставили на избирательный участок.