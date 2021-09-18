Наблюдатели на избирательных участках в Кузьмолово высоко оценили уровень организации выборов

Работа на выборах второй день продолжается в штатном режиме, без нарушений.

Атмосфера на избирательном участке – дружелюбная, отношение к наблюдателям – уважительное. Об этом сообщила в соцсетях Светлана Паршина – наблюдатель, работающая на УИК № 140 (поселок Кузьмолово, Всеволожский район), пишут Онлайн 47.

— Вот и наступил второй день голосования, урны опечатаны, все готово. Вчера был напряженный день…. Все новое, все впервые, – пишет она. – Освоились, и сейчас работа продолжается. Информационные стенды в наличии. Члены избирательной комиссии все дружелюбные, ко всем вопросам относятся с пониманием и уважением.

Она напоминает о возможности проголосовать на дому.

— Если у вас есть пожилые, больные родственники или соседи, то это легко. Вчера целых четыре часа комиссия работала по заявкам людей, – пояснила Светлана Паршина.