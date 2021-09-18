В Леноблизбиркоме объяснили, как решаются вопросы на участках во Всеволожском районе

Автор: Александр Селиванов
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Второй день голосования продолжается в Ленобласти.

По информации Леноблизбиркома, появилось сообщение о том, что на УИКе № 221 во Всеволожске при выдаче бюллетеней не ставят дату выдачи в книге избирателей.

В свою очередь в ведомстве сообщили, что членам УИК уже всё разъяснено.

В тоже время с УИКов № 137 и № 979 в Бугровском поселении поступили сообщения о отсутствии увеличенных форм протокола. Форма будет вывешена 19 сентября 2021 в день подсчета голосов.

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