Наблюдатели от КПРФ признали высокий уровень проведения выборов в Луге

Соблюдаются не только правила избирательного процесса, но и антиковидные меры.
По словам наблюдателя от партии «КПРФ» Александра Кульпина, на избирательном участке №996 в Луге никаких замечаний по работе нет.
Наблюдатель отметил, что голосование проходит легитимно. На участке соблюдаются все меры безопасности по предупреждению коронавирусной инфекции.
Напомним, что на всех избирательных участках предусмотрены меры COVID-безопасности.
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