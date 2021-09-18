Стала известна явка на выборах в Ленобласти к 15 часам в субботу

С начала работы избирательных участков проголосовали более 248 тысяч человек.

По словам главы Избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, к 15:00 в субботу общая явка на выборах в Ленобласти составила 17,9%.

Отмечается, что в регионе большое количество заявлений на надомное голосование. Жители голосуют хорошо и проявляют большой интерес к выборам.

В свою очередь на дому проголосовали 2,32% – более 32 тысяч жителей.