Общественники высоко оценили работу избирательных участков в Заневском поселении

Выборы в Ленинградской области проходят спокойно и без серьезных нарушений.
По словам члена Общественной палаты Ленинградской области Вячеслава Сиволобова, в Кудрово он посетил уже семь участков. По мнению эксперта, все выглядит достойно.
— Много наблюдателей от разных партий, полиция осуществляет контроль, — отметил Сиволобов.
Также, по словам эксперта, никаких значимых нарушений на участках не выявлено. Избирательный процесс отстроен четко, заключил он.
Вам будет интересно
С начала работы избирательных участков проголосовали более 248 тысяч человек. По словам главы Избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, к 15:00...
18.09.2021 61