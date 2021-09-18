Общественники высоко оценили работу избирательных участков в Заневском поселении

Выборы в Ленинградской области проходят спокойно и без серьезных нарушений.

По словам члена Общественной палаты Ленинградской области Вячеслава Сиволобова, в Кудрово он посетил уже семь участков. По мнению эксперта, все выглядит достойно.

— Много наблюдателей от разных партий, полиция осуществляет контроль, — отметил Сиволобов.

Также, по словам эксперта, никаких значимых нарушений на участках не выявлено. Избирательный процесс отстроен четко, заключил он.