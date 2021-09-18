В поселке им. Свердлова экстраординарные кандидаты плодят фейки

Кандидаты заскучали и решили, что тихое голосование — это не для них.
По информации издания Онлайн 47, кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия — за правду» Маргарита Кузнецова «поймала» на улице мужчину с уже заполненным бюлетенем. Но в этом деле есть пара несостыковок.
Так, никто не будет на улице раздавать бюллетени, так как их попросту негде взять. На участках сидят добросовестные наблюдатели, которые не допустят вмешательства в выборы.
Можно отметить, что больно быстро мужчина легко пошел у нее на поводу, а снимал этот цирк тот самый Николай Круглов, который замешан в земельных махинациях во Всеволожском районе.
Когда конфликт уже разгорелся Кузнецова выкрикивала свою фамилию, чтобы привлечь внимание избирателей на свою сторону используя дешевые махинации.
Конечно, все это больше похоже на провокацию и школьную сценку, а не на правду. Да и местные жители, состоящие в группе, где появилось видео, не поверили в искренность игры актеров.
Кстати, по словам местных жителей, стоимость участья в таком перфомансе стоит порядка 2,5 тысяч рублей.