Выборы в Ленобласти проходят спокойно и успешно, несмотря на тщетные попытки вмешательств.

По словам замсекретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергея Перминова, избирательная кампания этого года значительно отличается от кампаний предыдущих периодов.

Перминов отметил, что в этом году на выборах широко применяются новые технологии дистанционного электронного голосования.

— Во-вторых, хоть трехдневное голосование и применялось в ходе кампаний предыдущего 2020 года, в этом году этот опыт успешно применяется на территории всей страны – также в непростых условиях пандемии, — заключил политик.

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В тоже время на этих выборах страна впервые столкнулась со столь беспрецедентным внешним давлением. Однако, такая ситуация лишь сплочает общество.