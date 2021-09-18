«Руки вверх» выступят в поселке им. Свердлова 18 сентября

Выступление известного коллектива в рамках SverdLoveFest пройдет вечером.

По информации местной администрации, вечером в субботу в поселке им. Свердлова пройдет выступление группы «Руки вверх».

Отмечается, что выступление приурочено ко Дню поселения. Выступление коллектива начнется в 19 часов.

Вход на выступление, как и на весь праздник, бесплатный.