«Руки вверх» выступят в поселке им. Свердлова 18 сентября

Выступление известного коллектива в рамках SverdLoveFest пройдет вечером.
По информации местной администрации, вечером в субботу в поселке им. Свердлова пройдет выступление группы «Руки вверх».
Отмечается, что выступление приурочено ко Дню поселения. Выступление коллектива начнется в 19 часов.
Вход на выступление, как и на весь праздник, бесплатный.
Вам будет интересно
Известная советская картина вспоминается при виде "протестных мероприятий", которые в очередной раз "организовали" в Ленобласти коммунисты. Помните, на знаменитом холсте Федора...
02.09.2018 2532