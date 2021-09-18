Вести с полей: Леноблизбирком не выявил серьезных нарушений на УИКах №196 и №130

Областная избирательная комиссия продолжает вести рубрику Слухи и беззубые старухи и отвечать на все поступающие сообщения с избирательных участков.

По информации Леноблизбиркома, поступило сообщение, что на УИКе №196:

Кандидату от КПРФ Квитко и ЧСПГ от КПРФ отказали в ознакомлении со списком избирателей для надомного голосования, т.к. утром он уже демонстрировался наблюдателям.

По словам председателя УИК Михайловой вышеуказанная информация не подтверждается. Наблюдатели в течении дня беспрепятственно знакомились с реестром для голосования вне помещения для голосования.

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