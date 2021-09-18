Вести с полей: Леноблизбирком не выявил серьезных нарушений на УИКах №196 и №130

Областная избирательная комиссия продолжает вести рубрику Слухи и беззубые старухи и отвечать на все поступающие сообщения с избирательных участков.
По информации Леноблизбиркома, поступило сообщение, что на УИКе №196:
Кандидату от КПРФ Квитко и ЧСПГ от КПРФ отказали в ознакомлении со списком избирателей для надомного голосования, т.к. утром он уже демонстрировался наблюдателям.
По словам председателя УИК Михайловой вышеуказанная информация не подтверждается. Наблюдатели в течении дня беспрепятственно знакомились с реестром для голосования вне помещения для голосования.
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18.09.2021 19
— При этом Михайлова отмечает, что у нее пытались вырвать из рук заявления избирателей о голосовании на дому, что потребовало вмешательство сотрудника полиции. Сейчас на участке ситуация спокойная, — сообщили в ведомстве.