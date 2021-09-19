Леноблизбирком проверил информацию об отключении видеонаблюдения на УИКе в Малом Верево

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pixabay

По результатам проведенной проверки, обращений и жалоб на работу видеонаблюдения на УИК №432 не было. 

В воскресенье, 19 сентября, Леноблизбирком организовал проверку после жалоб кандидата от «СР – За Правду!» Анны Оснач на отключение видеонаблюдения на УИКе №432 в Малом Верево. Видеонаблюдение прекратилось ночью и что происходило на УИК остается неизвестным.

Леноблизбирком сообщил, что по результатам проведенной проверки, обращений и жалоб на работу видеонаблюдения на УИК №432 не было. Вопросами технической поддержки и обслуживания объектов видеонаблюдения осуществляет ПАО Ростелеком.

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19.09.2021 52
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