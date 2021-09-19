Многие пользователи усомнились в правдивости истории.
Утро жительницы Токсово началось с необычной находки: в унитазе своего шетсиэтажного дома она обнаружила настоящего котенка. Малыш кидался на своих спасителей и, судя по всему, на самочувствие не жаловался. Подробности раскрывает «47news».
«Я сначала не поверила, думала, у меня крыша едет. Позвала мужа, он начал его доставать, тот шипел, кидался. У него очень много блох, поэтому вряд ли он домашний. Думаем, что мог нырнуть в канализационную трубу с чердака», — поделилась женщина.
Многие комментаторы, однако, не поверили рассказу и решили, что семья просто «хайпанула». Другие же посчитали, что котенок вполне мог залезть в фановую трубу и не погибнуть – там не бывает воды.
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