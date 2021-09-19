Положение сохатого осложнялось тем, что он стоял в воде.

В субботу, 18 сентября в лесу у деревни Коськово (Тихвинский район) был обнаружен запутавшийся в проводах лось. Животное не смогло самостоятельно выбраться из «ловушки». Положение сохатого осложнялось еще и тем, что он стоял в воде.

На вызволение Лося отправилась целая группа — инспектор по охране животного мира Ленобласти, егери охотхозяйства и местные жители. Сообщается, что животное успешно освободили из сетей ближе к ночи и он ушел в лес.