Положение сохатого осложнялось тем, что он стоял в воде.
В субботу, 18 сентября в лесу у деревни Коськово (Тихвинский район) был обнаружен запутавшийся в проводах лось. Животное не смогло самостоятельно выбраться из «ловушки». Положение сохатого осложнялось еще и тем, что он стоял в воде.
На вызволение Лося отправилась целая группа — инспектор по охране животного мира Ленобласти, егери охотхозяйства и местные жители. Сообщается, что животное успешно освободили из сетей ближе к ночи и он ушел в лес.
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29.01.2019 5021