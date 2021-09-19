Таисия Васильевна Ловчикова посетила избирательный участок лично, чтобы сделать свой выбор.
Сегодня, 19 сентября в Ленинградской области начался третий и завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Для ленинградцев с 8:00 открыто свыше тысячи УИКов по всему региону. Выбрать своего кандидата можно до 20:00.
Выбирала своего кандидата в этот день и избиратель Ломоносовского района Таисия Васильевна Ловчикова, которой уже 101 год. В таком почтенном возрасте женщина лично посетила избирательный участок, где смогла сделать собственный выбор.
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19.09.2021 36