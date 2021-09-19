Пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Никто не погиб.

В воскресенье, 19 сентября, в Крыму в одном из горных районов в районе Форосской церкви произошло ДТП. Водитель авто не справился с управлением на серпантине и сорвался в обрыв c высоты примерно в 200 метров.

Пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Никто не погиб. Двоих пострадавших с травмами средней степени тяжести и двоих в тяжелом состоянии доставили в ФМБА в Ялте. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на ГУ МЧС России.