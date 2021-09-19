По состоянию на 18 часов 19 сентября проголосовало 543 тысячи 593 избирателей.

Сегодня, 19 сентября, проходит завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Леноблизбирком сообщил актуальные данные об активности избирателей.

Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, по состоянию на 18 часов 19 сентября проголосовало 543 тысячи 593 избирателя, что составляет 39,01% от числа избирателей, проголосовавших 17 и 18 сентября.

Наиболее активные избиратели в Лодейнопольском районе (49,59%), Сосновоборском городском округе (47,05%) и Бокситогорском районе (45,13%).

Избирательные участки закроются в 20 часов по московскому времени.