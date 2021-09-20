«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 47,16% голосов после обработки 60% бюллетеней

На момент обработки 60,06% протоколов на выборах в Государственную думу за фракцию «Единая Россия» отдали голос 47,16% избирателей.

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Второе место занимает КПРФ с 20,89% голосов, У ЛДПР – 7,90%, у «Справедливой России» – 7,54%. «Новые люди», по предварительным подсчетам, получают 5,77% – то есть проходят пятипроцентный барьер в Госдуму.

Другие партии на момент подготовки публикации не сумели преодолеть порог вхождения.