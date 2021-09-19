В штабе общественной поддержки партии «Единой России» подводят итоги единого дня голосования – 2021. Явка в Ленобласти составила более 40%

В эти минуты проходит ВКС представителей пятерки лидеров списка партии с общественниками и регионами. На связь со штабом вышла Ленинградская область. Об итогах выборов в регионе рассказал Александр Дрозденко.

«Ленинградская область активно голосовала все три дня, люди шли на избирательные участки с хорошим настроением. Явка у нас более 40% и мы уже можем уверенно говорить, что все наши кандидаты одномандатники и партия побеждают. Я хочу сказать огромное спасибо нашей «Народной программе», которая прошла народные обсуждения в каждом городе и поселке региона. Наши жители предложили сотни инициатив. Я хочу всем сказать слова огромной благодарности за эти непростые месяцы — выборы были сложные. Самое главное, что наша партия – это партия, которая предложил реальную народную программу, которая помогает людям!Всех с победой», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Руководитель Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова также поблагодарила партию «Единая Россия» за новые возможности в волонтерстве.

«Всем привет с нашей героической Ленинградской земли! Я благодрная всем тем, кто в эти три дня пришёл на избирательные участки и поддержал нас. От лица волонтёрского сообщества и молодёжи хочу поблагодарить партию «Единая Россия» за то, что она открыла двери новым лицам и волонтёрам. И благодаря предварительному голосованию у таких как я — волонтёров, общественников – появились шансы попробовать себя в политике. Надеюсь, в будущем нас станет ещё больше», — Ольга Амельченкова