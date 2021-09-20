«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Ленобласти после обработки около 90% протоколов

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области после обработки около 90% протоколов.

Вам будет интересно «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 47,16% голосов после обработки 60% бюллетеней На момент обработки 60,06% протоколов на выборах в Государственную думу за фракцию «Единая Россия» отдали голос 47,16% избирателей. Второе место занимает... 20.09.2021 31

По данным телеграм-канала «Тайны Ленинградского двора», на момент подготовки публикации фракция набирает 44,69%.

КПРФ занимает второе место с 21,33% голосов. Замыкает топ-3 лидеров «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 16,05%. ЛДПР набирает 10,79%.