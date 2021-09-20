«Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Ленобласти после обработки около 90% протоколов

«Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области после обработки около 90% протоколов.
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На момент обработки 60,06% протоколов на выборах в Государственную думу за фракцию «Единая Россия» отдали голос 47,16% избирателей. Второе место занимает...
20.09.2021 31
По данным телеграм-канала «Тайны Ленинградского двора», на момент подготовки публикации фракция набирает 44,69%.
КПРФ занимает второе место с 21,33% голосов. Замыкает топ-3 лидеров «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 16,05%. ЛДПР набирает 10,79%.