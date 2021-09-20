Цены на гречку в России впервые за 10 лет превысили 100 рублей за килограмм

Как сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе 2021 года 1 кг гречки стоил в магазинах в среднем 102,5 руб. Последний раз цены превышали отметку в 100 руб. за 1 кг в мае 2011 году – 112 руб. за 1 кг.

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Гречка непрерывно дорожала с октября 2020-го. Только в сентябре 2021 года рост цен остановился.

Гречка входит в утвержденный правительством перечень из 24 социально значимых продуктов. Если в течение 60 дней подряд продукт из этого списка подорожает на 10% без учета сезонных колебаний, на него на 90 дней могут быть установлены предельные цены.