Цена килограмма гречки впервые за 10 лет превысила отметку в 100 рублей

Автор: Александр Селиванов
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Летом этого года стоимость гречки в российских магазинах выросла до рекордных показателей. Средняя цена 102 рубля за килограмм стала рекордной за последнее десятилетие.

Как пишет РБК со ссылкой на данные Росстата, в августе средняя цена килограмма гречки находилась уровне 102,5 руб. Последний раз сторублевый рубеж преодолевался только в 2011 году, когда в мае цена гречки росла до 112 рублей за килограмм.

Издание напоминает, что в 2020 году на цену гречки оказал влияние ажиотажный спрос на первых этапах пандемии, когда жители России стали скупать в магазинах крупы, а также другие товары с длительным сроком хранения.

Летом того же года гречка оказалась одним из самых подорожавших в течение года продуктов: в июле крупа подорожала до 87 рублей за килограмм.

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29.06.2021 1602
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