Chevrolet Niva столкнулась со школьником на мотоцикле в Вырице

По информации ivbg.ru, 19 сентября около 12:30 на пересечении улиц Соболевского и Повассара в Вырице столкнулись мотоцикл Zongshen 15-летнего школьника из деревни Мины и Chevrolet Niva 65-летнего петербуржца.

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По предварительным данным, подросток во время поворота не уступил дорогу внедорожнику на полосе встречного движения. Прав на управление мотоциклом у него нет.

В результате ДТП подростка увезли в больницу с переломом ноги. Врачи оценивают его состояние как средние.