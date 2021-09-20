Chevrolet Niva столкнулась со школьником на мотоцикле в Вырице

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 19 сентября около 12:30 на пересечении улиц Соболевского и Повассара в Вырице столкнулись мотоцикл Zongshen 15-летнего школьника из деревни Мины и Chevrolet Niva 65-летнего петербуржца.

Вам будет интересно
Chevrolet Niva столкнулась со школьником на мотоцикле в Вырице Санкт-Петербург, мины, Ленинградская область, ДТП, Вырица
Иномарка сбила двух девочек возле спортшколы в Волхове
По информации ivbg.ru, 19 сентября около 17:00 на улице Ломоносова в Волхове рядом со зданием детско-юношеской спортивной школы зеленый Ford...
20.09.2021 102

По предварительным данным, подросток во время поворота не уступил дорогу внедорожнику на полосе встречного движения. Прав на управление мотоциклом у него нет.

В результате ДТП подростка увезли в больницу с переломом ноги. Врачи оценивают его состояние как средние.

Автор