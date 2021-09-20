Иномарка сбила двух девочек возле спортшколы в Волхове

По информации ivbg.ru, 19 сентября около 17:00 на улице Ломоносова в Волхове рядом со зданием детско-юношеской спортивной школы зеленый Ford Focus сбил двух девочек.

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Один ребенок убежал с места ДТП. Вторую девочку в реанимацию Волховской больницы доставили на автомобиле скорой помощи. Пострадавшей три года и десять месяцев. Она из семьи приезжих из Средней Азии.

Вечером 19 сентября пострадавшую перевели из реанимации в отделение травматологии. Водитель место ДТП не покидал.