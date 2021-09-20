Из озера под Выборгом достали тело рыбака

Автор: Гузель Галимова
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Вечером 19 сентября сотрудники спасательного отряда «Берег» обнаружили тело мужчины в Сенновском озере неподалеку от поселка Зеркальный в Выборгском районе Ленобласти.

Близкие опознали в покойном 47-летнего жителя Петербурга, который 16 сентября ушел на рыбалку и не вернулся домой. Причины смерти установит медицинская экспертиза. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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08.09.2021 298
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