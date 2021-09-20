Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в университете в Перми

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких при стрельбе в университете в Перми, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он заверил, что Путину было подробно доложено о трагедии, после чего он дал поручение председателю правительства Михаилу Мишустину направить министров Валерия Фалькова и Михаила Мурашко в Пермь с целью организации помощи пострадавшим и родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что вместе с министром здравоохранения туда также направляется бригада специалистов федеральных медицинских учреждений, среди которых: анестезиологи-реаниматологи, хирурги, травматологи.

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Напомним, стрельбу в Пермском государственном университете открыл 18-летний студент. Спасаясь от пуль, многие учащиеся выпрыгивая из окон здания, другие закрылись в аудиториях. В результате действий стрелка, предварительно, погибли восемь человек. Сам злоумышленник был ранен при задержании.