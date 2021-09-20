Игорь Коротченко: В целом выборы прошли легитимно

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал результаты парламентских выборов-2021.

Он считает, что, несмотря на отдельные нарушения на местах, выборы в России прошли легитимно.

«В целом наши выборы прошли легитимно – об этом свидетельствуют результаты: какие-то партии улучшили свои позиции, какие-то новые партии смогли заявить о себе. Несмотря на отдельные нарушения на местах, в основном все было в рамках закона», — отметил Игорь Коротченко.

При этом он полагает, что в случае массированной кампании ряда стран по непризнанию результатов выборов в России, эта атака будет успешно отражена.

Ранее мы сообщали, что после обработки около 90% протоколов «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области.