Под Всеволожском конфликт соседей закончился убийством

В полицию Всеволожского района вечером 19 сентября поступило сообщение о стрельбе на улице Игровой в садоводстве «СКА».

Прибывшие на место полицейские установили, что 32-летний мужчина подъезжал к своему участку, когда ему преградил дорогу 41-летний неработающий сосед и его 37-летний приятель из Иркутской области. С соседом у них был давний конфликт.

Сосед направил в сторону подъехавшего дачника пистолет и стал угрожать убийством. Завязалась драка, в ходе которой мужчина отобрал у нападавшего пистолет, выстрелил ему в ногу и два раза выстрелил в сторону убегавшего с места происшествия приятеля. Его труп с огнестрельным ранением спины нашли в доме на соседней улице. Выжившего госпитализировали с многочисленными травмами в тяжелом состоянии.

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