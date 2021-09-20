Названы самые популярные схемы обмана пенсионеров

Обманывающие российских пенсионеров жулики часто представляются сотрудниками Пенсионного фонда и пытаются попасть к ним домой. Иногда это делается для того, чтобы выяснить, где живут одинокие пожилые люди, сообщили в ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Зачастую лжесотрудники ПФР пытаются убедить пенсионеров в том, что им положена прибавка в пенсии, ее перерасчет или иные «выгодные условия».
При этом для «перевода» средств мошенники просят предоставить им данные банковской карты — эту информацию они пытаются получить во время разговора.
Еще одна популярная схема связана с тем, что жулики сулят пожилым людям крупную выплату в связи с приближающимся юбилеем или доплату к пенсии. Однако для ее получения просят перевести какой-то процент от суммы на указанный банковский счет.
В ведомстве подчеркнули, что их сотрудники не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт или другие персональные данные. Любые запросы от имени ПФР направляются либо по почте, либо приходят в личный кабинет на официальном сайте.
При этом в Интернете немало «неофициальных сайтов» ПФР, на которых публикуется недостоверная информация о выплатах. Если человек оставил свои контактные данные в специальной форме, ему перезванивают с предложением обратиться в «правовой центр поддержки».
Там, в свою очередь, предлагают оказать «помощь» с оформлением выплат, однако просят за это деньги.
Также россиянам нередко приходят электронные письма, в которых им от имени ПФР предлагается перейти на сайт для «получения выплаты».
Кроме того, мошенники обещают пенсионерам несуществующие компенсации за покупку медикаментов, либо, под видом сотрудников ПФР, навязывают покупку дорогих препаратов.