Названы самые популярные схемы обмана пенсионеров

Обманывающие российских пенсионеров жулики часто представляются сотрудниками Пенсионного фонда и пытаются попасть к ним домой. Иногда это делается для того, чтобы выяснить, где живут одинокие пожилые люди, сообщили в ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Зачастую лжесотрудники ПФР пытаются убедить пенсионеров в том, что им положена прибавка в пенсии, ее перерасчет или иные «выгодные условия».

При этом для «перевода» средств мошенники просят предоставить им данные банковской карты — эту информацию они пытаются получить во время разговора.

Еще одна популярная схема связана с тем, что жулики сулят пожилым людям крупную выплату в связи с приближающимся юбилеем или доплату к пенсии. Однако для ее получения просят перевести какой-то процент от суммы на указанный банковский счет.

В ведомстве подчеркнули, что их сотрудники не ходят по домам и не спрашивают данные банковских карт или другие персональные данные. Любые запросы от имени ПФР направляются либо по почте, либо приходят в личный кабинет на официальном сайте.

При этом в Интернете немало «неофициальных сайтов» ПФР, на которых публикуется недостоверная информация о выплатах. Если человек оставил свои контактные данные в специальной форме, ему перезванивают с предложением обратиться в «правовой центр поддержки».

Там, в свою очередь, предлагают оказать «помощь» с оформлением выплат, однако просят за это деньги.

Также россиянам нередко приходят электронные письма, в которых им от имени ПФР предлагается перейти на сайт для «получения выплаты».

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Кроме того, мошенники обещают пенсионерам несуществующие компенсации за покупку медикаментов, либо, под видом сотрудников ПФР, навязывают покупку дорогих препаратов.