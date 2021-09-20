За последние два года количество свалок в Ленобласти уменьшилось в два раза.

В 2021 году в регионе ликвидировали 598 незаконных свалок, вывезли 98 455 кубометров мусора. До конца года планируется ликвидировать еще 200 свалок.

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За последние два года в Ленобласти наблюдается положительная динамика — число несанкционированных свалок сократилось в два раза. Добиться такого результата помогла профилактика. Неравнодушные жители стали чаще обращаться в полицию непосредственно в момент сброса отходов, фото и видеофиксации процесса правонарушения. Это зачастую останавливает нарушителей.

Также бороться с нарушителями помогают рейды сотрудников комитета эконадзора с ГИБДД и правоохранительными органами.